‘Fenômeno misterioso’ atinge hemisfério sul de Marte e preocupa cientistas da NASA; escuridão

A missão InSight da NASA, que deve terminar em um futuro próximo, viu uma queda recente na energia gerada por seus painéis solares à medida que uma tempestade de poeira passa sobre o hemisfério sul de Marte.

Observada pela primeira vez em 21 de setembro de 2022, pela Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) da NASA, a tempestade está a cerca de 3.500 quilômetros da InSight e inicialmente teve pouco impacto na sonda.

Como detalhado pela NASA, a missão monitora cuidadosamente o nível de energia da sonda, que vem diminuindo constantemente à medida que a poeira se acumula em seus painéis solares.

No dia 3 de outubro, a tempestade havia crescido o suficiente e estava levantando tanta poeira que a espessura da névoa empoeirada na atmosfera marciana havia aumentado quase 40% em torno do InSight.

Com menos luz solar atingindo os painéis da sonda, sua energia caiu de 425 watts-hora por dia marciano, ou sol, para apenas 275 watts-hora por sol.

O sismômetro da InSight está operando por cerca de 24 horas a cada dois dias marcianos. Mas a queda na energia solar não deixa energia suficiente para carregar completamente as baterias a cada sol.

Como detalhado pela NASA, na taxa atual de descarga, o módulo de pouso seria capaz de operar apenas por várias semanas. Assim, para economizar energia, a missão desligará o sismômetro da InSight pelas próximas duas semanas.

A equipe estimou que a missão da InSight terminaria em algum momento entre o final de outubro deste ano e janeiro de 2023, com base em previsões de quanto a poeira em seus painéis solares reduzirá sua geração de energia. A sonda há muito ultrapassou sua missão principal e agora está perto do final de sua missão estendida.

Como detalhado pela NASA, há sinais de que esta grande tempestade atingiu o pico e entrou em sua fase de decadência: o instrumento Mars Climate Sounder da MRO, que mede o aquecimento causado pela absorção de poeira da luz solar, vê o crescimento da tempestade desacelerando.

E as nuvens que levantam poeira observadas em fotos da câmera Mars Color Imager do orbitador, que cria mapas globais diários do Planeta Vermelho e foi o primeiro instrumento a detectar a tempestade, não estão se expandindo tão rapidamente quanto antes.

Ainda de acordo com as informações, esta tempestade regional não é uma surpresa: é a terceira tempestade desse tipo que foi vista este ano. De fato, as tempestades de poeira de Marte ocorrem em todas as épocas do ano marciano, embora mais delas – e maiores – ocorram durante o outono e o inverno do norte, que está chegando ao fim.

