5 perfumes femininos conquistadores para usar em 2023

Se você gosta de chamar a atenção, a lista a seguir foi feita especialmente para você. Os 5 perfumes importados citados são verdadeiros clássicos da perfumaria, e além de toda a qualidade que trazem, são fragrâncias ‘bombásticas’, que chamam a atenção de longe. Confira:

Coco Madeimoselle - Chanel

As notas de topo são Laranja, Mandarina, Bergamota e Flor de Laranjeira. As notas de coração são Rosa Turca, Jasmim, Mimosa e Ylang Ylang e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Almíscar Branco, Baunilha, Vetiver, Fava Tonka e Opoponax. Este perfume foi premiado com o FiFi Award Best National Advertising Campaign TV de 2008.

Black Opium EDP - Yves Saint Laurent

As notas de topo são Pera, Pimenta Rosa e Flor de Laranjeira. As notas de coração são Café, Jasmim, Amêndoa Amarga e Alcaçuz e as notas de fundo são Baunilha, Patchouli ou Oriza, Cedro e Madeira de Cashmere.

J’Adore - Dior

As notas de topo são Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Amora e Cedro. O perfume também foi premiado FiFi Award Best National Advertising Campaign TV no ano de 2007.

Euphoria - Calvin Klein

As notas de topo são Romã, Caqui e Acorde Verde. As notas de coração são Orquídea Negra, Lótus e Champaca e as notas de fundo são Mogno, Âmbar, Violeta Negra e Chantilly. Outro perfume premiado, deste vez com o FiFi Award Fragrance Of The Year Women`s Luxe de 2006.

212 Vip Rosé - Carolina Herrera

As notas de topo são Champanhe Rosé e Pimenta Rosa. As notas de coração são Flor de Pêssego e Rosa e as notas de fundo são Almíscar Branco e Notas Amadeiradas.

