Sonda da NASA capta registro intrigante na superfície da lua Europa de Júpiter; confira

A foto de maior resolução que a missão Juno da NASA já tirou de uma parte específica da lua Europa, do planeta Júpiter, revela uma visão detalhada de uma região intrigante da crosta de gelo fortemente fraturada da lua.

Como detalhado pela NASA, a imagem cobre cerca de 150 quilômetros por 200 quilômetros da superfície de Europa, revelando uma região cruzada por uma rede de sulcos finos e cumes duplos.

Perto do canto superior direito da imagem, bem como à direita e abaixo do centro, há manchas escuras possivelmente ligadas a algo vindo de baixo em erupção na superfície.

Abaixo do centro e à direita está uma característica de superfície que lembra uma semínima musical. Os pontos brancos na imagem são assinaturas de partículas de alta energia penetrantes do ambiente de radiação severa ao redor da lua.

A Unidade de Referência Estelar (SRU) da Juno – uma câmera estelar usada para orientar a espaçonave – obteve a imagem em preto e branco durante o sobrevoo da espaçonave por Europa em 29 de setembro de 2022, a uma distância de cerca de 412 quilômetros.

Como detalhado pela NASA, com uma alta resolução, a imagem foi capturada enquanto Juno passava a cerca de 24 quilômetros por segundo sobre uma parte da superfície que estava à noite, fracamente iluminado pelo “brilho de Júpiter” – a luz do sol refletindo no topo das nuvens de Júpiter.

Sonda da NASA capta registro intrigante na superfície da lua Europa de Júpiter

Europa é a sexta maior lua do sistema solar com cerca de 90% do diâmetro equatorial da lua da Terra.

Como detalhado pela NASA, os cientistas estão confiantes de que um oceano salgado está abaixo de uma camada de gelo de quilômetros de espessura, provocando dúvidas sobre a potencial habitabilidade do oceano.

No início da década de 2030, a espaçonave Europa Clipper da NASA chegará e se esforçará para responder a essas perguntas sobre a habitabilidade de Europa.

Ainda de acordo com as informações, os dados do sobrevoo Juno fornecem uma prévia do que essa missão revelará.

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA