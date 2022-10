Skincare: acne na vida adulta - confira dicas de como eliminá-las

A acne é frequentemente relacionada à puberdade e a transição hormonal na adolescência, mas a realidade é que ela pode afetar qualquer pessoa em qualquer idade.

Apesar de na maioria das pessoas a acne desaparecer após os 20 anos, estima-se que cerca de 12% das mulheres com mais de 25 anos e 3% dos homens sofrem de acne adulta, mas estudos mostram que as taxas têm aumentado na última década, segundo o NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido).

Em entrevista para o Metro.co.uk, Elizabeth Rimmer, fundadora da London Professional Aesthetics, uma clínica de saúde da pele de Londres, recomenda que, antes de testar diversos produtos para eliminar a acne, é importante entender qual o seu tipo de pele.

Confira abaixo outras dicas para combater a acne dadas por Rimmer

Lave o rosto de manhã e à noite com um limpador suave sem perfume e água morna, durante um minuto, depois seque com papel toalha limpo;



Não tome banho com água quente, muito menos fervendo, evitando assim, o vapor – o calor estimula a oleosidade, que é um fator na acne;



Evite usar qualquer produto à base de óleo na pele, inclusive maquiagem, opte por maquiagem mineral;



Tente reduzir a quantidade de carboidratos que você come;



Aposte em limpezas de pele, peelings e bons produtos.



Caso tenha acne moderada à grave, procure um médico especialista para receitar os produtos mais indicados e mesmo medicamentos.



Do mais, mantenha uma dieta balanceada com salada, legumes e probióticos, beba ao menos dois litros de água por dia, tenha sempre com você um bom filtro solar sem adição de óleo e reforce o uso durante o dia, pois até mesmo o sol pode causar espinhas.

Dormir bem e evitar álcool e cigarro também são bons aliados para uma pele melhor e até mais clara.