O consumo desses alimentos podem prejudicar os seus rins

Um rim afetado pode prejudicar a função do órgão, que tem como objetivo regular o equilíbrio mineral e eliminar as toxinas do sangue. Por isso, pessoas com lesão na região devem realizar dietas específicas para evitar que o órgão seja forçado.

De acordo com o Meganotícias, sódio, o fósforo e o potássio devem ser reduzidos, pois esses minerais são mais difíceis de serem eliminados pelo organismo, causando acúmulo no sangue. Além disso, dependendo da gravidade da lesão, produtos com proteínas também podem demorar mais para serem processador.

Veja a seguir quais alimentos devem ser evitados:

Bebida de cola

Refrigerantes à base de cola devem ser evitados, pois a cor preta é gerada por aditivos que contêm fósforo. O mineral ainda é utilizado para alterar o sabor e prolongar a vida útil da bebida.

Pão integral e arroz

Mesmo muito consumidos, o pão integral e o arroz devem ser evitados, pois mesmo que em pessoas saudáveis esses alimentos forneça vitaminas e minerais e fibras, quem possui problemas nos rins são afetados pelos níveis de potássio e fósforo.

Tomate

Os tomates devem ser limitados também em virtude do alto teor de potássio. Em uma xícara de molho de tomate pode haver mais de 900 mg do mineral.

Laranja

Alimentos com vitamina C, como a laranja, podem conter 333 mg de potássio (em uma laranja grande). Já Um copo de suco de 240 ml pode conter 473 mg.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças. Caso apresente sintomas ou queira tirar dúvidas, consulte o médico.

