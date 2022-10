NASA divulga nova imagem reveladora captada pelo Telescópio Hubble no espaço; confira registro

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou uma nova imagem reveladora captada pelo Telescópio Hubble no espaço.

Como detalhado pela NASA, as duas galáxias em interação que compõem o par conhecido como Arp-Madore 608-333 parecem flutuar lado a lado nesta imagem.

Embora pareçam serenos e imperturbáveis, os dois estão sutilmente distorcendo um ao outro através de uma interação gravitacional mútua que está perturbando e distorcendo ambas as galáxias. A Advanced Camera for Surveys do Hubble capturou essa interação galáctica prolongada.

As galáxias que interagem em Arp-Madore 608-333 são parte de um esforço para construir um arquivo de alvos interessantes para estudos futuros mais detalhados com o Hubble, telescópios terrestres e o Telescópio Espacial James Webb da NASA/ESA/CSA .

Como detalhado pela NASA, para construir este arquivo, os astrônomos vasculharam os catálogos astronômicos existentes em busca de uma lista de alvos espalhados pelo céu noturno.

Eles esperavam incluir objetos já identificados como interessantes e que seriam fáceis para o Hubble observar, independentemente da direção em que estivesse apontando.

Decidir como conceder o tempo de observação do Hubble é um processo demorado, competitivo e difícil, e as observações são alocadas para usar cada segundo do tempo disponível do Hubble.

Como detalhado pela NASA, no entanto, há uma pequena, mas persistente fração de tempo – cerca de 2-3% – que não é utilizada quando o Hubble se volta para apontar para novos alvos.

Programas de instantâneos, como o que capturou o Arp-Madore 608-333, existem para preencher essa lacuna e aproveitar os momentos entre observações mais longas.

Ainda de acordo com as informações, os programas de instantâneos não apenas produzem belas imagens, mas também permitem que os astrônomos coletem o máximo de dados possível com o Hubble.

Texto com informações da Agência Espacial Americana