Robôs usam Inteligência Artificial para fazer deliciosas batatas fritas em restaurantes

Imagine sentar em uma rede de fast food e comer uma batata frita sequinha, no ponto, servida ainda quente, acompanhada de seu lanche preferido e refrigerante, ou uma sasinha de frango tostada no ponto certo. Agora pense que tudo isso pode ser feito usando apenas robôs alimentados por softwares de Inteligência Artificial.

A automação baseada em IA está invadindo um espaço que antes era quase artesanal, as cozinhas dos restaurantes. Nos Estados Unidos, empresas como Nala e Miso Robotics alugam robôs para restaurantes por até US$ 2,8 mil por mês para prepararem alimentos — quase a metade do custo de um trabalhador humano.

A Nala Robotis tem o Wigman, capaz de cozinhar diversos pratos diferentes ao mesmo tempo, temperando-os individualmente e levando os alimentos prontos para serem servidos para a área de distribuição.

“Nossa tecnologia é essencial, onde podemos cozinhar uma variedade infinita de pratos e, ao mesmo tempo, atender à alta demanda do consumidor, pois a escassez de mão de obra continua a desafiar a indústria em todo o mundo”, ressalta Ajay Sunkara, CEO da Nala.

Já o Flippy 2, da Miso Robotics, é um especialista em batata frita. Trata-se de um grande braço robótico que funciona com câmeras e toma decisões baseado em Inteligência Artificial. Ele é capaz de buscar o produto no freezer, colocar no óleo pré-aquecido na temperatura correta, retirá-lo no tempo certo e servi-la em travessas. Embora nenhum de nós tenha visto, já opera em grandes redes de fast food espalhadas pelos Estados Unidos.

Há outros, mas as empresas preferem não revelar ao público para não criar problemas com o público. Se de um lado é uma vitória para os restaurantes, que viram seus custos com funcionários caírem de forma estrondosa e a eficiência crescendo muito, por outro lança uma nuvem escura sobre o futuro do mercado de trabalho para os seres humanos na área de alimentação.

Usando técnicas de machine learning e deep learning para municiar softwares de Inteligência Artificial (IA), os robôs estão se tornando mais eficientes em várias áreas. Em restaurantes, eles não cansam, não se queimam, diminuem a contaminação dos alimentos e trabalham em uma velocidade impossível para uma pessoa comum. Somente em custos trabalhistas, representam 20% de economia.

Mas e o sabor? Uma máquina é capaz de provar a comida e saber se o sabor está bom para o paladar humano? Mesmo com os mais sofisticados programas de IA, essa ainda é uma área em que nós, seres humanos, ainda somos imprescindíveis. Por enquanto!