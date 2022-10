Ponte do Diabo: saiba mais sobre a ponte misteriosa onde é PROIBIDO ANDAR Imagem: Pexels

Dentro de uma floresta imersa por uma linda paisagem, se encontra um dos lugares mais bonitos e místicos da Alemanha. Conhecida como ‘Ponte do Diabo’, ela se encontra por cima de um lindo lago.

Uma ponte em troca de uma alma

O lago é o chamariz principal do Parque Kromlauer, no município de Gablenz. Mas o que chama a atenção e atrai visitantes ao local é a construção que está sob as águas desse lado, que vista de longe é refletida na água forma um círculo perfeito.

Essa bela imagem que cria a Rakotzbrücke, ou como é mais conhecida “Ponte do Diabo”, que se transformou em inspiração para lendas locais, como a de que ali é a porta de entrada para outro mundo.

Segundo o site 20 Minutos, o maior mistério está no fato de que a ponte está além das habilidades humanas de período de construção. Por isso, as lendas dizem que quem a construiu foi o próprio diabo, daí o seu nome e o de muitas outras pontes que possuem a mesma estrutura.

A história diz que para ajudar a construir Satanás pediu uma alma humana e o construtor deu a sua própria alma.

História real

Mesmo envolvendo uma figura como o diabo, a história real também é intrigante. A ponte remonta ao ano 1860. A construção foi encomendada por Friedrich Hermann Rotschke, que gostava da natureza e de construções góticas. Por isso a estrutura é composta por pedras de basalto asseguradas por vigas de madeira e agulhas de pedra de cada lado que tentam imitar colunas reais às de basalto.

A ponte demorou 10 anos para ser totalmente construída. Ainda é proibido atravessar a ponte, pois ela está em um estado muito frágil.

