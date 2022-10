PERFUMES MASCULINOS para cada PROFISSÃO

Nem todos os perfumes combinam com qualquer profissão, por isso os influencers ‘Coloral’, do Canal Macho Moda, e o Luís Jordão, especialista em perfumes, fizeram uma ‘collab’ e listaram os perfumes masculinos ideais para cada profissão, entre saúde, motoristas e escritório. Confira:

Área da Saúde

Acqua di Gio - Giorgio Armani

As notas de topo são Lima, Limão, Bergamota, Jasmim, Laranja, Mandarina e Néroli. As notas de coração são Notas Oceânicas, Jasmim, Calone, Pêssego, Frésia, Jacinto, Alecrim, Cyclamen, Violeta, Coentro, Noz-moscada, Rosa e Resedá e as notas de fundo são Almíscar Branco, Cedro, Musgo de Carvalho, Patchouli ou Oriza e Âmbar.

Jimmy Choo Man Ice

As notas de topo são Cidra, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Maçã, Vetiver, Cedro e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Almíscar, Ambroxan e Musgo.

CK be - Calvin Klein

As notas de topo são Lavanda, Notas Verdes, Bergamota, Hortelã, Junípero ou zimbro e Mandarina. As notas de coração são Grama verde, Pêssego, Jasmim, Frésia, Magnólia e Orquídea e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Cedro, Baunilha, Âmbar e Opoponax.

Motorista

Mercedes-Benz Select

As notas de topo são Bergamota e Groselha Preta. As notas de coração são Maçã e Hortelã e as notas de fundo são Ambroxan, Almíscar e Patchouli ou Oriza.

Hugo Man Hugo Boss

A nota de topo é Maçã Verde. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Pinheiro, Notas Amadeiradas e Bálsamo de Abeto.

Polo Blue Ralph Lauren

As notas de topo são Pepino, Melão e Mandarina. As notas de coração são Manjericão, Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Camurça, Notas Amadeiradas e Almíscar.

Escritório

Starwalker Montblanc

As notas de topo são Bambú, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Sândalo, Almíscar Branco e Cedro e as notas de fundo são Gengibre, Resina de Abeto, Noz-moscada e Âmbar.

Boss Bottled - Hugo Boss

As notas de topo são Maçã, Ameixa, Bergamota, Limão, Musgo de Carvalho e Gerânio. As notas de coração são Canela, Mogno e Cravo e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Cedro, Vetiver e Oliveira.

Versace Pour Homme

As notas de topo são Limão, Bergamota, Néroli e Rosa Centifolia. As notas de coração são Jacinto, Cedro, Sálvia Esclaréia e Gerânio e as notas de fundo são Fava Tonka, Almíscar e Âmbar.

