Meningite meningocócica: veja o que é e se você corre risco de pegar a doença

Mais um caso de meningite meningocócica foi registrado em São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, com a nova vítima, um jovem de 22 anos que morava na Zona Norte, já são 10 mortes e 58 registros em 2022.

A meningite meningocócica é um tipo raro de meningite, causada pela bactéria Neisseria meningitidis. De acordo com o site Tua Saúde, a ‘condição causa uma inflamação grave das membranas que cobrem o cérebro’. Os sintomas são febre alta, dor de cabeça forte e náuseas, entre outros.

Veja os principais sintomas:

Febre alta acima de 38º;

Forte dor de cabeça;

Náuseas e vômitos;

Rigidez na nuca, com dificuldade para dobrar o pescoço;

Sonolência e cansaço excessivo;

Dor nas articulações;

Intolerância à luz e ruídos;

Manchas roxas na pele.

Prevenção

A prevenção da meningite meningocócica é feita a partir da vacinação e está presente no calendário de vacinação das crianças. Outros cuidados podem ser tomados, como:

Evitar locais com muitas pessoas, especialmente ;

Manter os cômodos da casa bem ventilados;

Evitar lugares fechados;

Ter boa higiene corporal.

Conforme a publicação no site especializado, é possível ficar com sequelas após ser diagnosticado com a doença. Por afetar o cérebro, os riscos principais observados são:

Perda da visão ou audição;

Problemas cerebrais graves;

Dificuldade em aprender;

Paralisia dos músculos;

Problemas cardíacos.

ATENÇÃO

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças. Caso tenha dúvidas ou apresente sintomas, procure um médico.

