MAQUIAGEM: Sempre sonhou em ter covinhas? A trend do TikTok te ajuda a realizar!

Não adianta: quando se trata de beleza, sempre surgem novas tendências, descobertas e, muitas vezes, queremos o que não podemos ter. Já utilizamos maquiagem no dia a dia para cobrir espinhas ou manchas, deixar as sobrancelhas mais cheias entre outros truques.

Aliás, com o Tik Tok vários sonhos se tornaram realidade com truques práticos e com maquiagens simples do dia a dia.

Sardas falsas, por exemplo, têm sido uma das maiores tendências de beleza nas mídias sociais nos últimos anos, mas agora as covinhas falsas também estão chegando ao mainstream.

Recentemente, o que voltou a viralizar no Tik Tok são elas. Então, vamos conhecer os truques da vez que nos ensinam a ter aqueles “furinhos” fofos na bocheca, que deixam o sorriso ainda mais cativante?

Há diversos vídeos ensinando como você pode criar covinhas falsas em casa – usando itens que você provavelmente já tem na sua bolsa de maquiagem.

Segue o passo a passo mostrado nos tutoriais para ganhar as covinhas dos sonhos:

Marque, com um lápis marrom, dois círculos nas maçãs do rosto;

Pressione e afunde um dedo em cada maçã do rosto, em cima dessa marca feita com o lápis;

Repita esse processo por 30 segundos,torcendo para frente e para trás em um movimento circular;

Repita por pelo menos três vezes, esfumaçando a marca do lápis;

Pronto, sorria e verá as suas covinhas.

Mas esta não é a única maneira de conseguir o visual.

Outra usuária, compartilhou um método alternativo, que envolve fazer formas em C na lateral da boca, antes de misturar com uma esponja.

Ela então adiciona uma forma de C menor e mais escura na parte superior com uma caneta delineadora marrom para criar a sombra.

Enquanto outras simplesmente optaram pela sombra em pó marrom para esboçar algumas covinhas – para um efeito mais sutil.