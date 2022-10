Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 7 a 9 de outubro de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 7 a 9 de outubro de 2022:

Áries

Este fim de semana você vai renovar sua vida da melhor forma. Transforme sua vida e se desfaca daquilo que é negativo. Seja mais paciente e não se envolva em tantas brigas no relacionamento.

Paciência. Um convite para um novo projeto de trabalho e negócios virá. Se for em uma festa, evite exageros e beber muito álcool porque mais tarde isso lhe dará uma grande ressaca moral.

Quem é solteiro terá dias de amores fugazes. Aqueles que ainda estão com um parceiro terão um fim de semana de muita convivência e amor verdadeiro. Domingo de arrumar coisas em casa.

Touro

Sexta -feira para corrigir questões sobre um novo projeto de trabalho e analisar propostas. A determinação o ajuda a alcançar sucesso na vida.

Evite ficar com alguém que não te ama apenas por medo da solidão e dê a chance de conhecer pessoas que sejam mais compatíveis com você. O parceiro ideal virá.

Você receberá um convite. Você fará compras. Semana para fazer uma viagem. Um amigo irá procurar por você para dizer algo ou fazer uma proposta importante. Boa sorte.

Gêmeos

Você se lembrará de uma pessoa que não está mais ao seu lado e isso fará com que você se sinta um pouco distraído; evite desanimar no trabalho.

É difícil para o seu signo controlar seus sentimentos, então tente sair com seus amigos para se distrair e conhecer pessoas que sejam mais compatíveis com você.

Prepare-se para muitas reuniões de trabalho e para fazer uma mudança de emprego. Um cargo de liderança pode surgir. Evite se envolver em problemas de trabalho e desequilíbrio.

Controle o excesso de alimentos gordurosos e vícios para evitar problemas de saúde. Uma viagem surgirá.

Câncer

Muitos eventos ou compromissos. Apenas tente fica bem e evitar problemas. Lembre-se que seu signo precisa gastar de forma prudente.

Você pode se sentir um pouco desconfortável no seu trabalho e vai pensar muito em mudar, mas lembre-se que primeiro você precisa ter estratégia e não ficar de mãos vazias. Tente ser mais discreto em seus assuntos.

Você terminará de fazer alguns pagamentos. Um convite especial e pode ser em família. Os cancerianos solteiros terão um amor fugaz.

Leão

Nesta sexta -feira você pode enfrentará problemas com seus colegas de trabalho ou estudos. Será um dia muito estressante para o seu signo, por isso, é preciso ter paciência.

Proteja-se da inveja e mau-olhado. Algumas amizades podem se distanciar. Uma cirurgia sairá bem. O relacionamento vai bem.

Domingo para arrumar sua casa e receber suas visitas. Você vai começar um curso ou se dedica mais a saúde; tudo o ajudará muito.

Virgem

Fim de semana de muitos eventos sociais e trabalho extra. Você estará muito ocupado e deve tentar organizar mais seu tempo para fazer tudo o que você tem pendente.

Um convite ou uma viagem que o ajudará a se sentir bem e renovar as energias. Cuide de dores de cabeça e problemas no pescoço para se sentir melhor; você deve caminhar à tarde para renovar as energias.

Não procure tanto o amor ou a pessoa certa, deixe chegar na hora indicada. Quem se apressa pode entrar em roubadas na vida amorosa. Calma, o amor sempre virá.

Seja bom em organizar e gerenciar, pois isso o ajudará em seus objetivos. Alguém o chama para ir a uma festa.

Libra

Embora às vezes as coisas não saiam do jeito que você quer e o destino te coloque em situações difíceis de enfrentar, lembre -se que você pode resolvê-los com paciência e jogo de cintura.

Relaxe e deixe a vida colocar cada coisa em seu lugar. Para este fim de semana você será convidado a fazer uma viagem ou comemora algo.

Tenha cuidado com o que você diz e tente não entrar em fofocas. A sorte está em alta. Lembre-se que o amor sempre vem na hora certa.

Escorpião

Fim de semana de muita convivência com pessoas amadas e amigos. Serão três dias de se sentir o melhor, então aproveite-os.

Uma gravidez pode ser descoberta. Os solteiros terão um amor apaixonado, mas fugaz; aproveite. Tente não ficar mais chateado consigo mesmo por não atingir os objetivos em sua vida profissional, lembre-se que sempre há tempo para começar.

Um amigo vai procurar por você e um momento bonito surgirá. Lembre-se de mudar seu perfume ou fragrância para se proteger da inveja. Movimente-se para sua energia se renove mais rápido e você se encoraje a fazer mais mudanças em sua vida pessoal.

Sagitário

Nesta sexta você terá muito trabalho e pressão, não deixe que isso te distraia de outros aspectos importantes da sua vida. Organize-se para ter mais tempo para você.

Lembre-se que seu signo precisa trabalhar a paciência. Você receberá o convite para sair e pode encontrar um novo amor. Aumente sua autoestima com o autocuidado e saúde.

Uma gravidez pode ser descoberta. Tente não falar tanto sobre seus planos de vida para evitar que sejam destruídos pela inveja; é melhor esperar que eles se concretizem.

Capricórnio

O seu fim de semana será de total relaxamento. Se a última semana foi muito estressante, então você merece descansar e se cuidar bastante para renovar as energias.

Uma viagem se aproxima. Você também faz mudanças em sua casa ou quarto. É muito importante mudar as coisas do lugar para as energias circularem.

No amor, você continuará evoluindo com seu parceiro e muitos pensam em algo mais sério. Os solteiros terão três dias para conhecer novas pessoas na vida amrosa, principalmente dos signos de Áries ou Libra.

Cuide melhor do seu dinheiro e economize. Um ex o procurará para se desculpar.

Aquário

Nesta sexta você resolverá as diferenças com seus colegas de trabalho. Seja leal e sincero com seus amigos, mas para afastar a traição no trabalho, trate as pessoas apenas com profissionalismo.

Um convite e um momento de muita diversão. Tente continuar cuidando da saúde para não ter problema.

Alguém o convida para sair e ter um encontro romântico. Você faz compra roupas e um novo emprego pode chegar para renovar suas energias. Você é o único responsável pelo seu trabalho e sucesso.

Peixes

Fim de semana com muitas tarefas pendentes e de colocar seus assuntos pessoais em dia. Hora de se organizar.

Um convite para sair ou conhecer a família de alguém. Cuidado com as dores no quadril e nas pernas; ao se exercitar tome todas as precauções para evitar lesões. Dinheiro extra chegará.

Os casais lidam com mais carinho e sentem melhor em seu relacionamento. Quem está solteiro vai continuar assim por um tempo; só vai conhecer pessoas, mas sem intenção de formalizar um relacionamento. Você inicia uma rotina de exercícios e cuida mais da saúde.

