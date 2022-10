Preparado para mais um desafio visual em que além de bom olhar é preciso ter agilidade? Então, já pode separar os próximos segundos para fazer um teste super divertido que trouxemos nesta oportunidade.

Para a tarefa do dia, você apenas terá que encontrar o cachorro que está escondido nesta imagem. Será que consegue achá-lo no tempo limite de 10 segundos?

Sem mais delongas, veja a imagem a seguir e logo em seguida mais detalhes e o resultado.

Desafio visual: você tem apenas 10 segundos para achar o cachorro escondido nesta imagem Reprodução - Genial Guru

Conseguiu solucionar o desafio?

Caso queira confirmar a resposta, basta seguir para o final do desafio e verificar se realmente conseguiu achar o doguinho que estava escondido.

Agora, se quer tentar outra vez, nós te daremos mais uma oportunidade e com uma mãozinha que pode facilitar o seu processo de procura. 👀👀👀

Atenção: por vezes, muito mais do que pontos específicos, tudo é uma questão de ângulo. [Continua depois do destaque e da imagem com a segunda chance de realizar o teste].

Hora do resultado do desafio!

Embora seja comum a análise direta da imagem, o segredo deste teste estava na verdade invertendo a posição da imagem. Se você virar a tela do seu celular para baixo, verá onde o cachorro estava.

Para facilitar, trouxemos a imagem no ângulo que compartilhamos anteriormente e então outra forma que te ajuda a resolver o desafio.

Desafio visual: você tem apenas 10 segundos para achar o cachorro escondido nesta imagem Reprodução - Genial Guru

