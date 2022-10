Afinal, qual é a cor do céu e do sol? Imagem: Pexels

É uma tarefa impossível e nem um pouco indicada olhar diretamente para o Sol. Ao menos a olho nu, já que os raios ultravioletas são extremamente fortes, causando danos às vistas.

Nas imagens, sempre vemos o astro amarelado ou alaranjado, mas você sabe qual é exatamente a cor dele?

De acordo com a tiktoker especializada em Astronomia, ‘Ovelha Sideral’, a cor da estrela é branca, assim como a luz emitida por ela. E caso um ser humano enxergue o Sol de fora da Terra, é exatamente essa cor que ele vai enxergar.

E por qual motivo enxergamos o Sol amarelo?

“A luz branca, nada mais é, do que a junção de todas as cores que do arco-íris, que compõem a parte do espectro eletromagnético que os nossos olhos conseguem enxergar”, diz “Boladona”, apresentadora do canal.

O motivo do ser humano enxergar o sol amarelo ou laranja, principalmente no fim de tarde, é porque a luz viaja em forma de onda eletromagnética, sendo cada onda de um comprimento diferente, sendo vermelhas mais longas e azuis mais curtas. Quando a luz chega na atmosfera terrestre, as moléculas presentes dispersam as partes mais energéticas do espectro (azul) e o vermelho, mais longo, chega primeiro. E e exatamente por esse mesmo motivo que o céu é azul.

Água em Marte?

E por falarem astros, uma dos planetas mais badalados ultimamente é Marte. Além da ideia ousada de pisar no planeta vermelho, cientistas tentam descobrir se existe água na região.

Pesquisadores da Universidade de Cambridge estão analisando suposto lago subglacial de água líquida que poderia contribuir com as semelhanças entre Marte e Terra.

“A combinação da nova evidência topográfica, os resultados do nosso modelo de temperatura e os dados do radar tornam muito mais provável que pelo menos uma área de água líquida subglacial exista em Marte hoje e que Marte ainda deve estar geotermicamente ativo para manter a atividade geotérmica”, diz o pesquisador Neil Arnold.

