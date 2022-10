3 perfumes do O Boticário para você usar no dia-a-dia

Você está buscando uma fragrância para usar diariamente, que chame a atenção na medida certa e que seja versátil? Então o youtuber Junior Barreiros tem três ótimas dicas para você. Ele listou duas fragrâncias masculinas e uma feminina ideais para o uso diário, com boa fixação e projeção.

Liz Sublime - feminino

Lançado em 2022, Liz Sublime é um perfume amadeirado aromático. O buquê floral branco deixa o aroma perfeito para o uso diário, somado à luminosidade de outras notas. Sua evolução é adocicada e finaliza com uma secagem amadeirada. Fixa por sete horas e projeta por duas.

As notas de topo são Laranja Doce, Mandarina, Bergamota, Sálvia e Cardamomo. As notas de coração são Íris, Flor de Laranjeira, Lírio-do-Vale, Jasmim e Mimosa e as notas de fundo são Creme de Pêssego, Almíscar, Sândalo, Baunilha e Mousse de Saxe.

Egeo Spicy Vibe - masculino

Sexy sem ser vulgar, é isso que define esse perfume masculino. Egeo Spicy Vibe traz a sensualidade sem perder a versatilidade. Projeta em torno de duas horas e fixa por mais de oito, segundo o especialista Junior.

LEIA TAMBÉM: PERFUMES MASCULINOS para cada PROFISSÃO

As notas de topo são Pimenta Preta, Toranja, Limão e Bergamota. As notas de coração são Cardamomo, Coentro, Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Baunilha, Cedro, Cashmeran, Sândalo, Almíscar e Patchouli ou Oriza.

Malbec Magnetic - masculino

O perfume com mais desempenho da lista. Malbec faz parte de uma das linhas mais conhecidas da marca, com destaque para o aroma frutado e mineral, sendo também sexy, chamativo, sedutor é versátil.

As notas de topo são Uvas, Maçã, Pimenta Rosa, Cardamomo, Cítricos e Cipreste. As notas de coração são Notas Minerais, Rosa, Patchouli ou Oriza, Madeira Guaiac, Cashmeran, Notas Verdes, Junípero ou zimbro, Cedro, Sândalo e Noz-moscada e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Âmbar, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Olíbano.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Perfumes femininos para você presentear alguém