Tudo o que você precisa saber para namorar uma pessoa de Libra

Quando se fala em horóscopo, quem gosta de saber mais sobre os astros rapidamente ‘corre’ para defender o seu signo, já que alguns são vistos como mais difíceis, já outros são vistos com ‘bons olhos’, como é o caso do signo de Libra. O sétimo signo do zodíaco representa os nascidos de 23 de setembro à 22 de outubro e é cardinal, ou seja, de início de temporada. Seu elemento é o Ar e governo por Vênus (relacionado ao prazer).

O símbolo desse signo representa q objetividade, a justiça, a clareza e a imparcialidade, o que pode ser percebido em todas as áreas. No amor, Libra está entre os signos que mais flertam, ficando atrás apenas de Leão e Sagitário. Librianos também adoram ser amados e cobiçados.

Personalidade

Segundo o Metro UK, as pessoas de Libra são sofisticadas, calmas, descontraídas, perspicazes, encantadoras e mundanas. Também gostam de estar na companhia de alguém para conversar e socializar e podem fazer com que qualquer pessoa em sua presença se sinta especial, como a única pessoa no mundo.

Lista do que os librianos gostam, segundo a taróloga Kerry King, “a rainha do tarô”

Moda;

Decoração;

Caminhada;

Férias;

Estilos de vida luxuoso;

Comer e beber comidas gourmet;

Compras, compras e mais compras;

Leitura, aprendizagem e análise;

Pensar demais;

Documentários e séries policiais;

Dinheiro;

Reformas;

Maquiagem;

Ioga, pilates e dança;

Flertar;

Triângulos amorosos;

Fofoca;

Abraços, carinho e andar mãos dadas;

Ter um ‘parceiro de vida’ para fazer tudo.

A linguagem de amor de Libra

Os Librianos são governados por Vênus, então amor é algo que eles curtem. Misturar flertes atrevidos, engraçados e leve pode ser a chave. Seu signo oposto, logo, o signo para qual ele é puxado no amor, é Áries.

Assim como Libra, o signo de Touro é governado por Vênus, possuindo assim um vínculo simpático, ligados pelo amor, prazer, luxo e vida boa.

O que você pode esperar de um relacionamento com um Libra

As pessoas de Libra serão parceiras atraentes e bem preparadas, que vão te sugerir uma programação cheia de festas, eventos e convites para noites de encontro.

Além disso, a taróloga diz que librianos são parceiros maravilhosos: alguém especial para compartilhar toda a sua vida é o objetivo deles.