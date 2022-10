Truque para abrir o pote de conserva ‘emperrado’ em menos de 1 minuto

Já passou pela situação em que tenta abrir um pote de conserva ou qualquer outro produto que venha em embalagem do tipo e parece que foi colado com adesivo de alta fixação? Se disse sim para esta pergunta, esta é a oportunidade perfeita para aprender um truque caseiro e acabar de vez com este problema.

Seguindo algumas recomendações simples será possível abrir o seu pote sem nenhuma complicação. Vamos lá aprender? As indicações são compartilhadas em um vídeo do YouTube do Canal do Chef.

Truque para abrir pote de conserva emperrado

Você precisará de:

1 colher;

Pote de conserva.

Como aplicar o truque:

Para começar, coloque seu pote em uma superfície fixa para que não tenha problemas e escorregue enquanto estiver manuseando-o;

Feito isso, note que há uma linha entre a sua tampa e o restante da embalagem;

Então, você deverá utilizar a colher na lateral para levantar um pouco dessa tampa e eliminar o ar que faz com que o seu pote fique “emperrado”.

Quer ver na prática como funciona esta dica? Então, assista a seguir o vídeo que foi compartilhado no YouTube e que mostra como usar esse utensílio doméstico para resolver esse probleminha que é mais frequente do que se imagina. (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

