Telescópios James Webb e Hubble da NASA se unem para criar imagem assombrosa de par de galáxias

O registro impressionante de um par de galáxias VV 191 foi criado combinando dados dos Telescópios James Webb e Hubble da Agência Espacial Americana (NASA).

Como detalhado pela NASA, os novos dados de Webb rastrearam a luz da brilhante galáxia elíptica (esquerda) através da galáxia espiral sinuosa (direita), o que permitiu aos astrônomos investigar os efeitos da poeira interestelar nessa galáxia espiral.

Além disso, os dados do Webb revelaram um fraco arco vermelho visto por volta das “10 horas” no centro da galáxia elíptica.

Esta é na verdade uma galáxia muito distante que foi gravitacionalmente fotografada - o que significa que a gravidade da galáxia elíptica é tão grande que distorceu e ampliou a aparência dessa galáxia de fundo.

Além da capacidade do Hubble de observar na luz visível (o que nossos olhos humanos podem detectar), o telescópio também pode observar o infravermelho próximo e o ultravioleta.

Como detalhado pela NASA, a radiação ultravioleta de alta energia revela uma série de fenômenos cósmicos espetaculares, que vão desde a luz das estrelas mais jovens e mais quentes até as auroras nos planetas externos do nosso sistema solar.

Esta visão composta de vários comprimentos de onda do VV 191 demonstra o poder do Webb e do Hubble trabalhando juntos.

O fundo desta imagem é preto. Duas galáxias grandes e muito brilhantes dominam o centro da imagem.

Como detalhado pela NASA, a galáxia elíptica à esquerda é extremamente brilhante em seu núcleo circular, com luz branca mais fraca se estendendo até suas bordas circulares transparentes. À direita está uma galáxia espiral brilhante.

Ele também tem um núcleo branco brilhante, mas tem braços espirais vermelhos e roxos claros que começam no centro e giram no sentido horário indo para fora. Eles terminam em vermelho fraco e parecem se sobrepor à galáxia elíptica à esquerda.

Ainda de acordo com as informações, ao longo da cena há uma série de galáxias distantes, a maioria das quais são muito pequenas e vermelhas, aparecendo como manchas. Confira:

Texto com informações da NASA