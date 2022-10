Relacionamento: 3 sinais de que você está sofrendo ABUSO e ainda não percebeu

Identificar um abuso no relacionamento pode ser uma tarefa difícil para a vítima, pois envolve uma série de fatores a serem levados em consideração.

Quando se está em uma relação na qual o par romântico foi idealizado, a vítima pode custar a acreditar que assumiu esse papel, pois jamais esperaria ser tratada de uma forma tão baixa. Além disso, os abusos causados por um parceiro manipulador começam na sutileza e acabam passando despercebidos.

O problema é que as ações do abusador podem se intensificar no decorrer do tempo, deixando a vítima com o psicológico completamente destruído. Extraído do portal Nueva Mujer, apresentamos alguns sinais indicativos de que você tem sofrido abuso.

1 – Seu parceiro não quer que você trabalhe

Embora pareça um ato inocente e sutil, pode ser uma armadilha. Quando seu parceiro insiste que você não deveria trabalhar, mesmo sendo um desejo seu, tome cuidado. Isso pode causar dependência em todos os sentidos, mas em forma de prisão – financeira e emocional.

Claramente, se for uma decisão do casal em que um trabalhe e o outro cuide das questões do lar, isso não significa abuso ou controle. O combinado não sai caro desde que todas as partes estejam de acordo.

2 – Ele se esconde atrás do “foi uma piada”

Se eu parceiro tira sarro de você na frente dos amigos e outras pessoas, tome muito cuidado. Virar mascote de humilhação pública demonstra a falta de amor e respeito na relação. Não caia nas famosas frases “foi só uma brincadeira” para depois se repetir. Sentiu-se incomodado? Corte imediatamente.

Além disso, mesmo estando errado, seu parceiro pode achar um jeito de insinuar que o exagero foi seu, trocando o selo de “culpado” por “vítima”.

“Quando seu parceiro se recusa a falar ou evita falar sobre assuntos que lhe dizem respeito e o manipula para acreditar que seu ponto de vista não é válido, é outra forma de controle “, explica a psicoterapeuta Amanda Perl à BBC .

3 – Compara você com outras pessoas

Esse e um dos sinais mais dolorosos que a vítima pode presenciar. Ser comparado a uma outra pessoa, além de ser considerado como inadequado para o parceiro é a pior coisa que a alguém pode escutar.

Preste atenção se seu parceiro cobra comportamentos seus em comparação a outras pessoas. Quem te ama de verdade jamais tentará te moldar para se enquadrar em suas vontades.