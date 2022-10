Polêmico: Bill Gates diz que reduzir o consumo de carne não irá resolver a crise climática

As mudanças climáticas é algo factível é um grande número de pessoas estão repensando seus hábitos alimentícios e de consumo para tentar frear problemas significativos.

Apostar em uma dieta vegetariana ou um estilo de vida vegano, por exemplo, são soluções encontradas para diminuir o consumo de carne e e consequentemente esses efeitos, mas não são todas as pessoas que estão dispostas a essas mudanças.

E é justamente esse o pensamento de um dos homens mais ricos do mundo. Para o bilionário Bill Gates, levar uma vida mais ecológica ou mudar certos costumes de consumo são pensamentos “não realistas”.

Para o o co-fundador da Microsoft, medidas que utilizam “matéria-prima verdes”, como o compromisso tecnológico e econômico significativo para um país, por exemplo, surtem efeitos, uma vez que se trata de desembolsar um montante maior por produtos ou serviços que geram poucas emissões que afetam o meio ambiente.

“Você pode defendê-lo, mas não acho que seja realista”

Em entrevista a à Bloomberg, Gates disse que “mudar totalmente um estilo de vida por causa da preocupação com o clima” é uma expectativa “irrealista”. Ele declarou: “Qualquer um que diga às pessoas que deixar de comer carne ou querer ter uma casa bonita vai mudar o caminhos humanos, acho que isso é muito difícil (...) não há tantas pessoas preparadas para abrir mão por causa dos problemas climáticos”.

Ele admitiu que abrir mão desse estilo de vida é respeitável, mas que não é o maior problema. “Não acho que seja realista que isso desempenhe um papel absolutamente central”.

Quais são as soluções?

Bill Gates aposta na inovação, mas é crítico à indústria tecnologia (da qual ele faz parte). “Nem sequer estamos tentando fazer progressos, como inventar uma maneira econômica de fabricar combustível de aviação, cimento ou aço. As ferramentas existentes só se aplicam a áreas como a geração de eletricidade e não se aplicam à maioria das emissões”, disse.

Gates ainda levanta a reflexão: “Quanto estamos dispostos a pagar para abraçar as alternativas verdes? Vamos comprar biocombustíveis avançados a um preço duas vezes maior do combustível para aeronaves? Vamos comprar cimento verde, que custa o dobro do normal?”, finaliza.

