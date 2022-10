Agora que chegaram os últimos três meses do ano, você provavelmente já deve estar pensando em quais presentes você vai dar para a sua família, amigos ou companheiro (a). E se perfume foi uma das opções que passaram pela sua cabeça, é importante lembrar que o final do ano é uma época bem quente, e por isso pede fragrâncias que combinem com o clima. Por isso, o youtuber Luís Jordão listou 5 perfumes femininos para você presentear alguém pois são fáceis de agradar, sendo os três primeiros mais frescos e os outros três elegantes. Confira:

Light Blue - Dolce & Gabbana

As notas de topo são Limão Siciliano, Maçã, Cedro e Câmpanula. A notas de coração são Bambú, Jasmim e Rosa Branca e as notas de fundo são Cedro, Almíscar e Âmbar.

Tommy Girl - Tommy Hilfiger

As notas de topo são Flor de Macieira, Camélia, Mandarina e Groselha Preta. As notas de coração são Limão, Madressilva, Rosa, Toranja, Lírio, Hortelã e Violeta e as notas de fundo são Magnólia, Jasmim, Cedro, Sândalo e Couro

J’Adore - Dior

As notas de topo são Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Amora e Cedro. O perfume é premiado com o FiFi Award Best National Advertising Campaign TV de 2007.

Chloé Eau de Parfum - Chloé

As notas de topo são Peônia, Lichia e Frésia. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Magnólia e as notas de fundo são Cedro da Virgínia e Âmbar.

Chance Eau de Parfum - Chanel

A nota de topo é Pimenta Rosa. As notas de coração são Jasmim e Íris e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Almíscar e Baunilha.

Narciso Rodriguez For Her Narciso Rodriguez

As notas de topo são Flor de Laranjeira Africana, Osmanthus e Bergamota. As notas de coração são Almíscar e Âmbar e as notas de fundo são Vetiver, Baunilha e Patchouli ou Oriza. Este é um perfume premiado com 2 Fifi’s Awards, sendo Fragrance Of The Year Women`s Nouveau Niche 2004 e Fragrance Of The Year Women`s Nouveau Niche 2007.

