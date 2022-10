Perfumes femininos nacionais para você investir em 2023

O ano ainda não acabou, mas provavelmente você já começou a fazer algumas planos para 2023, não é mesmo? Eles podem ser mais elaborados, como construir algo, começar um curso, investir em um imóvel, ou algo mais simples, como mudar o cabelo e o estilo.

Se você é do tipo de pessoa que ama estar perfumada e deseja descobrir novas fragrâncias, que tal fazer disso um plano para o próximo ano? Veja a seguir 5 perfumes nacionais para você investir em 2023.

Boticário

Elysee Nuit eau de parfum é um dos melhores representantes atuais da marca. Possui uma performance de uma fragrância importada. Seu uso deve ser noturno, ideal em encontros românticos.

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Flor de Ameixa, Cassis e Bergamota. As notas de coração são Macarrons, Rosa, Peônia, Magnólia, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Almíscar, Sândalo e Vetiver.

Natura

Ilía Plena foi lançado neste ano e conquistou o público. Chama a atenção pela nota floral

A nota de topo é Rosa. A nota de coração é Pataqueira e a nota de fundo é Almíscar.

Avon

Uma das marcas com melhor custo-benefício do mercado brasileiro, segundo especialistas( link vídeo YouTube) possui a linha Far Away, com Royale sendo uma boa escolha para seu acervo.

As notas de topo são Extrato de Coentro, Ameixa e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Flor de Laranjeira e Néroli tunisiano e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Mirra e Bálsamo do Peru.

Eudora

Eudora Eau de Parfum é o clássico da linha de perfumes brasileira.

As notas de topo são Bergamota, Damasco e Mandarina. As notas de coração são Rosa, Gardênia e Frésia e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha e Patchouli ou Oriza.

Jequiti

Conhecida por dar nome dos famosos que já passaram pela emissora de televisão cujo proprietário também é dono dessa marca de perfumes, Jequiti Adriane Galisteu é uma das fragrâncias mais vendidas da casa.

As notas de topo são Groselha Preta, Lichia, Amora, Mirtilo, Folhas Verdes, Mandarina e Capim-limão. As notas de coração são Tulipa, Ylang Ylang, Jasmim Sambac e Rosa e as notas de fundo são Camurça, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Cedro e Âmbar.

