Os signos tocados por pressentimentos e intuições

A próxima sexta-feira chega com uma Lua em Peixes que pode trazer novas conexões com sentimentos e com a intuição para alguns signos do zodíaco. É possível que os pressentimentos sejam muito mais certeiros e a melhor estratégia é ficar atento aos sinais que se apresentam a partir de agora.

Confira os signos que podem acessar esse sexto sentido e como isso acontecerá:

Gêmeos

A intuição será iluminada e é preciso confiar nela e em pressentimentos. Não deixe o pessimismo e a negação atrapalhar as revelações que precisam ser afetada. Também é preciso ter cuidado para não se arrepender ao tomar atitudes motivadas pela frustração ou vingança. Prefira olhar para seus sentimentos com calma e entendimento, pois isso o ajudará a progredir de forma especial!

Capricórnio

A intuição fica mais em alta durante o fim de semana porque sua sensibilidade está mais aflorada e afinada. É importante ficar de olho, pois as energias também chegam acompanhadas de boa sorte e oportunidades importantes podem aparecer nas mais diversas áreas da sua vida. Descubra como aproveitar esta habilidade a seu favor e conseguir a leveza, diversão e realização que busca. A comunicação também se tornará mais clara e efetiva.

Aquário

Hora de confiar na intuição, pois a partir da próxima sexta-feira ela estará ainda mais aprimorada e certeira. É hora de resolver alguns impasses e não ter medo de realizar mudanças ou tomar certas iniciativas. Você saberá como lidar com as coisas e a comunicação tende a ajudar também a conquistar o que deseja. É hora de trabalhar e colocar a mão na massa!

