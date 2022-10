Os signos que precisam ficar em alerta

O próximo fim de semana é marcado logo por uma Lua em Peixes. Isso pode trazer algumas questões que pedem o alerta de alguns signos do zodíaco, que devem levar suas ações com calma e estratégia.

Confira quais são esses signos e como tudo pode acontecer:

Áries

Hora de ter um pouco de cautela com a intensidade emocional e pressão que exerce sobre os outros ou si mesmo. Lembre-se de se conectar com a calma e intuição; alguns sonhos podem revelar aspectos importantes e o ajudam a em compreensões, assim como a meditação. Lembre-se que para se libertar, é importante reconhecer o que o aprisiona e dar novos passos. Para muitos, é um momento mais delicado, mas também existe espaço para conquistar e para a diversão, apenas seja prudente e conecte-se com o que está surgindo em seu caminho de maneira madura e corajosa.

Touro

Quando se trata de relações e incentivo, este fim de semana pode trazer uma maior disposição, mas também novas informações e conclusões. Evite se deixar guiar de forma equivocada e vá mais fundo em sua consciência, não cedendo somente ao impulso. Desejos podem motivar algumas escolhas que não são nada positivas e essa é a maior cautela. Reflita sobre os ideais verdadeiros que o motivam e não se aliene da realidade.

Peixes

Muita coisa pode chamar a sua atenção agora, mas é preciso se conectar com as verdades e com a intuição que o despertam de verdade. A comunicação com as outras pessoas, inclusive nos relacionamentos amorosos, pode estar mais bagunçada e chance de se expressar mal aumenta; é hora de buscar maneiras mais positivas de levar esses diálogos, buscando saídas para encorajar trocas sinceras e positivas que aproximam. A prosperidade virá com a calma e boas decisões também na vida financeira.

