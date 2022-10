Os signos que entram em romances mesmo com outro amor em mente

Quando o assunto é amor, alguns signos do zodíaco podem entrar em novos romances mesmo sem superar relacionamentos do passado que ainda o marcam de alguma forma.

Confira quais são os signos e como isso acontece:

Leão

O leonino pode ir até o fim quando está em um relacionamento que considera importante, mas ele dará o troco rapidamente se sentir trocado ou enganado. Este signo não tem dificuldade em atrair pretendentes e pode se deixar levar para novas experiências; esta é uma forma de mudar de vida e encarar o novo, mas também mostrar para o outro que a perda foi definitiva.

Virgem

O virginiano entrega muita energia para que as coisas saiam do seu jeito. Quando é surpreendido pela decepção no amor, ele pode tentar corar logo de cara o sofrimento e encerrar um ciclo. Mesmo que ainda tenha sentimentos e pense no outro, este signo pode se envolver em novos romances. Mesmo que não seja em busca de nada sério, ele quer mostrar que retomou o controle dos seus sentimentos.

Capricórnio

O capricorniano pode ser nostálgico e demora em desapegar de uma relação que foi importante em sua vida, pois certamente ele doou muito de si para que durasse. Motivado também pela mágoa, este signo pode entrar em novas relações para mostrar que seguiu em frente. Em seu coração, ele também está em busca de algo melhor, mas é como alcançar dois objetivos com uma só ação; virar a página e atingir a outra pessoa para que ela veja o que perdeu.

Aquário

O aquariano pode ser desapegado, mas ele se magoa bastante quando alguém não se importa com seus sentimentos ou menospreza o que ele entregou. Quando isso acontece, tenta ao máximo mostrar que cortou os apegos e não foi afetado pela decepção. Ao se envolver com novos romances, pode até pensar nos momentos do passado, mas prefere dar espaço para a diversão que pode surgir agora.

Peixes

O pisciano pode sofrer durante um bom tempo quando o assunto é amor e términos. No entanto, ele tem facilidade para atrair novos parceiros e sabe que se distrair com novas emoções é uma saída. Como não vira a página de vez, pode lidar com alguns momentos de muita dúvida e mágoa, mas continuará tentando dedicar afeto em novas conexões.

