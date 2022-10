A numerologia é a ciência dos números. Como todos sabemos, tudo o que existe no universo tem algum tipo de energia ou vibração e os números também têm vibrações em sua vida.

Os números ou as letras que estão conectadas a você têm vibrações diferentes e têm impacto diferente desses números ou letras em sua vida, como detalhado pelo site India.com.

Numerologia: o que sua data de nascimento revela sobre seu traço de personalidade oculto?

Os números desempenham um papel importante em nossa vida, adicionar ou subtrair os números da vida pode realmente mudar sua vida e com a ajuda da adição ou subtração correta de números ou letras o ajudará a alcançar tudo o que deseja.

A numerologia ajuda a identificar suas habilidades ocultas, suas forças e suas fraquezas.

Número um: Pessoas nascidas nos dias 1, 10, 19 e 28 de qualquer mês. São Independentes, têm qualidade de Liderança, Determinados, Criativos, Teimosos etc.

Número Dois: Pessoas nascidas nos dias 2, 11, 20 e 29 de qualquer mês. São emocionais, carinhosos, sensíveis e de coração mole.

Número Três: Pessoas nascidas nos dias 3, 12, 21 e 30 de qualquer mês. São disciplinados, bons conselheiros, inspiradores, otimistas, etc.

Número Quatro: Pessoas nascidas nos dias 4, 13, 22, 31 de qualquer mês. São pessoas organizadoras, planejadoras e trabalhadoras.

Número Cinco: Pessoas nascidas nos dias 5, 14, 23 de qualquer mês. São bons oradores, animadores, ciumentos e alegres.

Número Seis: Pessoas nascidas nos dias 6, 15, 24 de qualquer mês. São gentis, charmosos, lindos e românticos.

Número Sete: Pessoas nascidas nos dias 7, 16, 25 de qualquer mês. São pesquisadores, críticos e analíticos.

Número Oito: Pessoas nascidas nos dias 8, 17 ou 26 de qualquer mês. São pessoas teimosas, lentas e destemidas.

Número Nove: Pessoas nascidas nos dias 9, 18 ou 27 de qualquer mês. São companheiras, amante da família e pessoas humildes.

Ainda de acordo com as informações, a numerologia fornece a você a visão chave de sua vida, basicamente o plano de sua vida, informando a força, fraquezas, oportunidades, potenciais, ameaças etc.

Texto com informações do site India.com