Estes são os exercícios que você deve fazer diariamente para prolongar a sua vida

É impossível viver para sempre, mas a ciência busca cada vez mais por métodos que prolonguem o tempo de vida. Ao longo do tempo, as estáticas de longevidade do ser humano aumentaram e recentemente cientistas descobriram um novo método de viver por mais tempo.

Segundo o site Meganotícias, uma equipe de especialistas do St. Bartholomew’s Hospital de Londres. realizou uma pesquisa para tentar desvendar os fatores que poderiam influenciar com que as pessoas vivessem mais anos.

Publicada na revista British Journal of Sports Medicine’ (BJSM), o grupo identificou que existe um exercício que quando praticado diariamente poderia aumentar em 22% o tempo de vida das pessoas.

LEIA TAMBÉM: Tomar sol evita demência e derrame, segundo estudo

A análise se deu baseada na qualidade de vida de 104 mil idosos que participaram do estudo. Foi observado que aqueles que realizavam exercícios de força diariamente, reduziam consideravelmente o risco de morrer em recorrência de diversas doenças.

Após o indício, os pesquisadores concluíram que, durante a velhice, é fundamental fazer uma atividade anaeróbica diariamente, e que, especificamente, a forma mais eficaz de prolongar a vida em até 22% é levantar pesos todos os dias. Já se os exercícios forem realizados até duas vezes na semana, os riscos de morte diminuem 14%

A combinação de exercícios ainda poderia aumentar a porcentagem. Somando atividade de levantamento de pesos com exercício aeróbico à caminhada, corrida ou natação a expectativa de vida poderia ser prolongada e o risco de morte cairia até 47%.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Conheça 5 dicas simples para beber e não ficar de ressaca

⋅ Receitinha saudável: Bebidinha caseira com casca de abóbora para emagrecer

⋅ Truques para as mamães dormirem melhor após a gravidez