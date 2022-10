Esta é a forma de fazer um delicioso danoninho caseiro usando apenas 4 ingredientes

Esta é a forma de fazer um delicioso danoninho caseiro com apenas 4 ingredientes Foto ilustrativa - Freepik - @flanovais

Sabia que com poucos ingredientes é possível fazer uma versão caseira de danoninho? Isso mesmo! Com todo o sabor e praticidade, você poderá aprender a seguir como garantir uma sobremesa deliciosa para comer a qualquer hora do dia.

Portanto, sem mais delongas, se já separou seu papel e caneta, basta conferir a continuação todos os detalhes desta receita saborosa. As informações são do portal Tudo Gostoso.

Danoninho caseiro - Receita

Ingredientes:

200g de iogurte natural;

1 pacote de suco em pó (sabor morango);

1 lata de leite condensado;

2 caixas de creme de leite.

Modo de preparo:

Para começar, coloque todos os ingredientes no liquidificador;

Feito isso, será a hora de bater até que note que obteve uma mescla homogênea e cremosa;

Então, você deverá distribuir a sua mistura em um recipiente que será levado à geladeira;

Se quiser, também pode distribuir em potes de sobremesa;

Deixe sua mescla na geladeira até notar que está firme;

Então, basta saborear o seu danoninho;

Bom apetite!

