Usando recursos de Inteligência Artificial, site ajuda decorar sua casa

Decorar espaços nem sempre é tarefa fácil e muita vezes a combinação de móveis e cores acaba em desastre. E contratar um profissional nem sempre cabe no bolso.

Pensando nisso, um empresário holandês resolveu criar um site que utiliza um software de Inteligência Artificial (IA) para ajudar as pessoas a visualizarem as possibilidades de decoração com várias propostas.

A partir de uma fotografia do ambiente que é carregada no site pelo usuário, a IA começa a propor estilos, materiais e cores e é possível ver como um quarto, sala ou cozinha ficaria em diversas combinações de móveis.

O site é gratuito e permite que você gere até 10 projetos de decoração de interior por dia. A partir de um upload de uma foto do ambiente que deseja planejar, você escolhe entre as opções de decoração, como boêmio, minimalista, tropical, art déco, entre outros, e o software começa a projetar o ambiente baseado nos dados que forneceu. A IA não é automático, muitas vezes a renderização da imagem pode demorar alguns minutos, mas o resultado é sempre bastante criativo. CLIQUE AQUI E CONFIRA O SITE.

Quem está por trás desse projeto é o empresário holandês Pieter Levels, um desenvolvedor autodidata que possui vários portais, desde decoração até economia, sempre amparado pelas ferramentas de inteligência artificial.

Segundo postou um desenvolvedor de projetos na Internet em 2020, Levels estava ganhando mais de US$ 600 mil por ano com suas ideias.

Afinal, o que é IA?

Em uma tentativa de recriar a capacidade humana de raciocínio, os softwares de IA são municiados com programações de Machine Learning e deep learning, permitindo que o programa se adapte a novas situações sem a intervenção humana e imite a estrutura de raciocínio lógico do cérebro humano. (Com Fayer Wayer)

