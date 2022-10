Tomar sol evita demência e derrame, segundo estudo

O sol não é responsável apenas por deixar as pessoas com a marquinha desejada. Através da Vitamina D, o astro contribui e muito com a saúde e prevenção de doenças.

Um estudo da Universidade da Austrália do Sul mostra que as luzes solares podem evitar condições como demência e derrames. A pesquisa revelou uma ligação direta entre a falta de vitamina D no corpo e o declínio das atividades cognitivas.

Segundo o MSN, o mostra que os casos de demência podem cair em até um quinto se as pessoas forem expostas, de forma segura, aos raios UV. Caso não seja possível à exposição natural, suplementos vitamínicos com o complexo D podem ser indicados por um profissional de saúde.

Pesquisa foi feita baseada em banco de dados

A equipe de pesquisadores analisou aproximadamente 300 mil pessoas do Biobank do Reino Unido, analisando o impacto dos baixos níveis de vitamina D encontrado nos pacientes, ligando ao risco das doenças citadas. Foi descoberto que os níveis baixos também geram volumes cerebrais mais baixos, podendo causar as condições.

“Se formos capazes de mudar essa realidade garantindo que nenhum de nós seja severamente deficiente em vitamina D, também traria mais benefícios e poderíamos mudar a saúde e o bem-estar de milhares (de famílias). A maioria de nós provavelmente ficará bem, mas para qualquer pessoa que, por qualquer motivo, não receba vitamina D suficiente do sol, as modificações na dieta podem não ser suficientes e a suplementação pode ser necessária”, diz a autora do estudo, professora Elina Hyppönen, pesquisadora sênior e diretora do Centro Australiano de Saúde de Precisão da UniSA, ao The Independent.

