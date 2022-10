Relacionamento: 3 sinais claros de que você está pronto para um novo amor

Deixar de dar um passo por medo da incerteza realmente é uma situação cômoda. Principalmente por ser mais fácil, em alguns casos, renunciar a algo que você acha não precisar do que abraçar a incerteza de uma escolha decisiva.

Quando você carrega traumas de relacionamentos anteriores, angústia e tristeza, é mais fácil de identificar a falta de preparo para embarcar em um novo relacionamento. Nestes casos, o ideal é trabalhar na superação para se curar e seguir em frente.

Mas quando saber a hora certa de seguir em frente?

Há alguns sinais que apontam se você está ou não preparado para se relacionar novamente. Para isso, é necessário o autoconhecimento, além de saber identificar o status do seu coração.

O medo e a incerteza podem atrapalhar seu envolvimento na vida amorosa, tanto quanto agir por impulso. Extraído do portal Nueva Mujer, abaixo deixamos três sinais que apontam sua aptidão emocional para dar espaço a um novo amor.

1 – Você está feliz com sua solteirice

Saber aproveitar a felicidade enquanto se está solteiro é um dos pontos chave para se relacionar. Ao encontrar uma nova pessoa, você não criará dependência emocional sobre ela.

Além disso, sentir-se feliz na solteirice proporcionará a escolha de um parceiro melhor, o qual você se identifica e ama a companhia, pois te faz bem.

2 – Você está disposto a se abrir?

Neste estágio, a ideia de começar um novo amor não deve te assustar, mas sim deixá-lo em paz com a decisão. A insegurança e incerteza é um péssimo sinal para se envolver com alguém.

A maturidade é um fator que deverá estar presente, junto do comprometimento, flexibilidade, assertividade, paciência, esforço e outras ações responsáveis.

3 – Você aprendeu com seus erros

Este sinal não indica apenas que você está pronto para um novo amor, mas também revela o quanto causou evolução como ser humano.

Buscar ser melhor e aprender com os erros faz com que você se sinta ainda mais confiante e tenha uma boa autoestima, evitando receber menos do que merece.