Receita de bolo de mandioca de lamber os dedos para o café da tarde

Além de um pão quentinho, não há nada melhor do que um bolo recém-saído do forno para o café da tarde, não é mesmo? E é pensando justamente nisso que trouxemos hoje uma receita de passos simples que você com certeza vai amar.

Com poucos itens, estes que você deve ter em casa ou que são encontrados nos mais variados comércios, a recomendação do dia é um bolo de mandioca que vai super bem com um café, suco, chá e um leite com achocolatado.

E se você já garantiu o seu papel e caneta, basta que acompanhe todas as informações que deixaremos a seguir. Os detalhes são do portal Tudo Gostoso.

Receita de bolo de mandioca

Ingredientes:

4 ovos;

1 pacote de coco ralado (50g);

1 pacote de queijo ralado (50g);

1 e ½ xícara de açúcar;

3 xícaras de mandioca (ralada grosso);

1 colher (sopa) de fermento em pó;

3 colheres de manteiga;

1 e ½ xícara de farinha de trigo.

Modo de preparo:

O primeiro passo será ralar a sua mandioca para incorporá-la na receita;

Feito isso, com a ajuda de um liquidificador ou batedeira, você deverá mesclar os ovos, a mandioca que ralou, o açúcar, o fermento e a farinha de trigo;

Quando obtiver uma massa homogênea, será a vez de acrescentar o coco e o queijo ralado;

Agora, unte a forma com farinha e margarina;

Então, distribua a sua massa e leve ao forno pré-aquecido por cerca de 40 minutos ou até que seu garfo ou palito saia seco;

Ao final, desenforme seu bolo e aproveite com uma bebida quentinha;

Bom apetite!

