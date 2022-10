Quantos golfinhos você consegue contar nesta ilusão de ótica?

Você tem olhar atento? Neste desafio visual, é preciso ser muito detalhista: existem mais golfinhos na ilusão de ótica do que parece em um primeiro momento.

Será que você consegue identificar todos eles?

Veja a imagem novamente:

Quantos golfinhos você vê nesta ilusão de ótica? (Foto: Reprodução/YouTube/GijiGadu)

O desafio foi divulgado pelo portal The Sun US, que destaca que somente pessoas com um alto nível de QI conseguem encontrar todos os golfinhos.

Achou complicado? Uma dica é contar pelas pontas das caudas dos animais, que estão mais fáceis de visualizar.

E agora, você conseguiu achar?

Confira a resposta:

Estão retratados 17 golfinhos ao total. Os segundos animais da primeira e da segunda fileira estão sozinhos, enquanto o terceiro da segunda fileira está acompanhado de mais dois, formando um trio. Todos os outros estão em dupla.

