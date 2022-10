Os signos do zodíaco que mudam no amor

Chegamos à metade da primeira semana de outubro de 2022 e alguns signos do zodíaco podem contar com mudanças importantes na vida amorosa a partir de agora.

Confira quais são os signos e como isso tende a acontecer:

Leão

Momento de mudanças de hábitos que podem influenciar seu comportamento ou rotina; para melhor! No amor, é possível que a vontade de sair da solidão e apostar em um relacionamento verdadeiro ajude a compartilhar suas necessidades e desejos, fazendo com que as conexões se desenvolvam de forma importante. Missões são descobertas sem o medo que o paralisava!

Virgem

Uma nova consciência se abre e é possível passar a cuidar melhor de si e das pessoas que são importantes de verdade. O amor entra em foco e o prazer também, o que aumenta a vontade de concretizar e estabelecer uma intimidade mais verdadeira. As possibilidades de mudanças são altas e todas realizadas de forma mais profunda. O desapego com o passado pode contribuir bastante para este novo salto!

Escorpião

A comunicação é desbloqueada e isso o ajuda a tratar alguns assuntos com mais clareza, inclusive no amor. Além de cuidar mais de si, a capacidade de se conectar com as outras pessoas toma novos rumos e uma decisão pode ser muito mais sólida. Analisar a verdade com o coração, mas também com a razão, trará novos passos importantes.

Aquário

Uma maior consciência e disposição para fazer as pazes com o passado trará a cura para a vida amorosa. Isso o ajuda a finalizar um capítulo e iniciar outro que é muito mais verdadeiro. Como a confiança tende a aumentar, decisões são tomadas e sua personalidade se destaca ao olhar das outras pessoas. Os passado agora são dados par ao futuro e novas experiências. Aproveite!

