Os cãezinhos mais companheiros

Mesmo conhecidos como ‘os melhores amigos do ser humano’, nem todas as raças de cães são companheiras. Algumas são mais solitárias e gostam da individualidade, outras já perseguem o seu dono por onde quer que ele vá. Historicamente, as raças que são mais companheiras são as menores, mas isso não é regra.

Confira a seguir as 5 raças mais companheiras e amigáveis:

Pug

O pug é visto como um cão brincalhão, mas que não possuem tanta energia. De qualquer forma, é uma raça perfeita para ficar ao seu lado sentada no sofá ou tirando uma soneca.

Buldogue francês

Com a anatomia um pouco parecida com a do pug, o buldogue também é um cachorro pequeno e de focinho achatado, mas isso não é tudo, já que ele também é um ótimo companheiro. Também são pacientes, mas podem ser travessos às vezes.

LEIA TAMBÉM: As 5 raças de cães mais amigáveis

São Bernardo

Fugindo da regra do cãozinho pequeno, o São Bernardo é um dos cães leais maiores que existem. São cães para fazer companhia aos adultos que vivem sozinhos. Eles não são muito enérgicos, mas em compensação são gentis e amorosos com todas as pessoas.

Setter inglês

Não muito conhecido entre as pessoas, o setter inglês é chamado de ‘cavalheiros canino’ em virtude do seu comportamento e postura. São carinhosos e amorosos e, ao contrário do São Bernardo, possuem muita energia logo gostam de se exercitar e de correr.

Spaniel japonês

É um cão de pequeno porte peludo e muito calmo, com uma personalidade que lembra a de um gato. Eles são ideais para casas com crianças pequenas e outros animais, pois gostam de se descontrair e são pacientes.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Dono é surpreendido após cachorro ‘comprar um pay-per-view de vídeos adultos’

⋅ As raças de cães que as pessoas mais tatuam, segundo tatuadora

⋅ Vizinho insiste em afirmar que ‘é permitido deixar fezes de cachorro na calçada’