Kylie Jenner é a estrela do estilo da Paris Fashion Week – confira os seus looks mais ousados

A família Kardashian sempre chega e chama à atenção por causa do seu estilo e presença. Na Paris Fashion Week não seria diferente, não é mesmo? Kylie Jenner utilizou looks ousados e sedutores, que valorizaram suas curvas e fizeram o público babar.

A irmã de Kim Kardashian é um símbolo fashionista além de ser muito amada por marcas famosas do mundo da moda. Se alguém sabe como colocar uma roupa sexy e mostrar o poder feminino, é ela.

Confira os 4 looks de arrasar de Kylie Jenner para a Paris Fashion Week

O vestido azul de veludo personalizado da Schiaparelli

Um dos looks que mais fez barulho foi esse vestido de veludo que ela usou no desfile da marca Schiaparelli, que completou com uma gargantilha preta grossa com pingente de coração da marca e combinou com um sapato preto e com um coque, dando um toque de elegância - sofisticação impressionante para a empresária.

A sensualidade da transparência e do vermelho

O look com transparências em vermelho e nude, assinado por Dilara Fındıkoğlu, é talvez um dos mais icônicos da sua passagem pela Semana de Moda de Paris, que acompanhou com cabelos soltos e maquiagem com predominância de tons castanhos.

Quer sensualidade? Tá aqui.

A passagem da empresária pela semana de moda chamou a atenção com este conjunto de renda que cobria áreas estratégicas do corpo e incluía ainda luvas que faziam parte da própria peça. Sem dúvida, um dos looks que ficarão por um tempo na memória de todos.

A modelo se apaixonou por esse look praiano

O vestido de crochê que ela usou durante a apresentação da Balmain, mostra o lado mais ousado da modelo, acentuando suas curvas, acrescentando um toque de sensualidade e um ar praiano ao look composto por uma peça curta e cabelos repartidos ao meio.