Foto da NASA revela ‘forte explosão solar’ que provocou apagões de rádio.

O Sol não está parado no céu. Nossa estrela próxima é um objeto dinâmico, mudando constantemente e criando eventos climáticos espaciais, como esta erupção solar capturada pela Solar Dynamics Observatory (SDO) da NASA no dia 2 de outubro.

Como detalhado pela NASA, as explosões solares são explosões intensas de radiação provenientes da liberação de energia magnética na superfície do Sol.

Nesta imagem, eles são perceptíveis como as áreas mais brilhantes do Sol e podem durar de minutos a horas. Além de monitorar a atividade do Sol, também a categorizamos e classificamos.

Este flare mais recente é classificado como um flare X1. Uma classe X denota as erupções mais intensas, enquanto o número, que chega a um máximo de nove, fornece mais informações sobre sua força.

Como detalhado pela NASA, a radiação nociva de uma explosão não pode passar pela atmosfera da Terra para afetar fisicamente os humanos no solo.

No entanto, - quando intensa o suficiente - ela pode perturbar a atmosfera na camada onde os sinais de GPS e comunicações viajam.

Ao estudar as explosões e como elas afetam nosso planeta e o espaço próximo, o SDO nos ajuda a nos preparar melhor e mitigar essas possíveis interrupções.

Como detalhado pela NASA, o Sol envolve a maior parte da imagem com redemoinhos de atividade solar visíveis em toda a sua superfície em tons de laranja que diferem em relação ao calor dos materiais solares.

Entre os tons de laranja em turbilhão, existem algumas regiões quase brancas brilhantes do Sol que destacam o material extremamente quente das erupções das erupções solares.

Ainda de acordo com as informações, ao longo da periferia externa do Sol, sua luz permeia a escuridão do espaço criando aparições difusas em sua junção. O fundo da imagem é a escuridão escura do espaço. Confira:

Texto com informações da NASA