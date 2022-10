E se suas perguntas fossem respondidas por... livros?

26ª Bienal Internacional do Livro começa hoje em São Paulo Marcello Casal Jr. (Agência Brasil)

Já imaginou ter suas dúvidas respondidas por nomes famosos da literatura? Ou então ter perguntas filosóficas debatidas com grandes pensadores?

Através de uma inteligência artificial, você pode - literalmente - conversar com livros. Uma ferramenta online permite que você obtenha respostas de obras de diferentes origens, de diversas partes do mundo (via atalho.xyz).

Ela é conduzida pelo Google e parece com o buscador tradicional: você escreve o que busca e recebe de volta uma lista de respostas.

Mas, nesse caso, em vez de links e páginas de sites, o resultado mostra trechos de livros.

O nome da ferramenta é Google Talk to Books. Com ela, dá para filtrar o estilo de livro que você deseja que apareça nos resultados.

Para utilizar, porém, é preciso entender inglês, já que as perguntas e as respostas são sempre nesse idioma.

Seu cachorro fica mais calmo com música? Descubra qual playlist ideal para seu pet

Qual o estilo musical favorito do seu pet? Seu cachorro adora um samba? Seu gato não fica sem um pop calminho?

Seja para colocar os bichinhos para dormir ou para agitar eles durante as brincadeiras, muitos tutores adoram colocar música para acompanhar o dia a dia de seus pets.

E se vocês, pet e humano, tivessem uma playlist em conjunto?

Dá para criar uma seleção especial para a dupla! Através de um recurso online gratuito, fica tudo junto e misturado e bem mais fácil de conduzir (via atalho.xyz).

