4 perfumes nacionais BARATOS e SENSACIONAIS

Não são todos os perfumes que demonstram uma boa performance. Diversos fatores podem contribuiu com isso, seja a própria pele de quem usa, a quantidade aplicada ou a qualidade da fragrância.

Porém, quem está por dentro do mundo da perfumaria entende quais são as fragrâncias que mais fazem sucesso e por isso o especialista Junior Barreiros listou em seu canal 5 fragrâncias masculinas baratas e ‘sensacionais’. Confira quais são e veja se fazem o seu estilo.

Mead - Nuancielo (masculino)

Para Junior, esse é o perfume mais bombástico da lista pois é o que mais possui poder de fixação. É inspirado na fragrância de nicho Naxus Xerjoff.

As notas de topo são Lavanda, Bergamota e Limão Siciliano. As notas de coração são Mel, Canela, Jasmim Sambac e Cashmeran e as notas de fundo são Folha de Tabaco, Fava Tonka e Baunilha.

Romantic Dream Paris Elysees (feminino)

Inspirado no importado Good Girl, de Carolina Herrera, um dos mais cobiçados entre as mulheres, Romantic Dream é uma boa opção adocicada para quem deseja economizar e ter um perfume de qualidade.

As notas de topo são Amêndoa e Café. As notas de coração são Tuberosa, Jasmim e Íris e as notas de fundo são Fava Tonka, Baunilha, Pasta de Nozes de Cacau e Sândalo.

LEIA TAMBÉM: Perfumes femininos para você utilizar diariamente

Codice D’Oro - In The Box (masculino)

É inspirado em um dos perfumes masculino importados mais impotentes, o Armani Code Absolu Gold.

As notas de saída são maçã verde e tangerina. As notas de corpo trazem o açafrão e a íris. E já as notas de fundo são benjoim, fava tonka, madeira de guaiac e cedro.

Rose Extra - Par Fun (feminino)

Com um nome sugestivo, o perfume Rose Extra é um floral frutado inspirado no clássico feminino 212 VIP Rosé Extra, de Carolina Herrera. Tanto o original quanto o contratipo são campeões de elogios.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 5 perfumes ‘bombásticos’, que fixam e projetam muito