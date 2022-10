Relacionamento: Você sabota sua relação por estres 3 motivos revelados pela ciência

“Não dou sorte no amor” é uma frase comum utilizada por aquelas pessoas que carregam um histórico de relações fragilizadas e sem estrutura. Embora, em alguns casos, possa ser falta de sorte, é comum que o resultado seja consequência de autossabotagem.

Pode acontecer de não o grau de responsabilidade de suas atitudes na relação não seja percebido. Desta forma, a sabotagem do relacionamento se inicia e isso faz com que o compromisso seja deteriorado aos poucos. Continue neste artigo, com informações trazidas do portal Nueva Mujer.

Um grupo de cientistas desenvolveu um estudo que avalia pessoas com atitudes autodestrutivas dentro dos relacionamentos. A defensiva, dificuldade de confiança e falta de habilidade para se relacionar são traços característicos do sabotador.

De acordo com o Infobae, a equipe foi liderada pela Dra. Raquel Peel, da University of South Queensland. Foi criado um instrumento baseado em dois estudos qualitativos que revela aos interessados se caíram nesse erro.

Para os especialistas, pode ocorrer independentemente da idade, gênero e orientação sexual. Isso acontece porque os comportamentos são moldados nos convívios familiares, com amigos e parceiros anteriores, principalmente quando houve sofrimento. Assim, surgem os medos e inseguranças.

“A motivação por trás do fracasso dos relacionamentos foi o medo. Isso soa simples e é de se esperar. A escala foi desenvolvida não para medir o medo, mas as formas como as pessoas respondem aos medos e inseguranças no amor “, explicou a fonte.

Veja mais: Relacionamento: 7 sinais de que o AMOR ACABOU e você precisa romper para ser feliz

As três maneiras de sabotar nossos relacionamentos

Após diversas entrevistas com especialistas em relacionamentos amorosos, os pesquisadores descobriram que existem três maneiras em relação como a sabotagem ocorre dentro dos relacionamentos:

1. Mudar apressadamente de um relacionamento para outro sem se dar a chance de se curar – e de se entender.

2. Permanecer em um relacionamento de longo prazo, mesmo que você perca emocionalmente o vínculo e o amor, através da frieza.

3. Ser incapaz de estabelecer uma relação por completo, afastando-se completamente das trocas de afeto.