Parkinson: descubra se você poderá sofrer dessa doença no futuro

A doença ou mal de Parkinson é uma condição que afeta o sistema nervoso central e os neurônios responsáveis pelos movimentos. Os sinais da doença costumam se desenvolver lentamente com o passar dos anos e, conforme progride, o Parkinson passa por cinco estágios. De acordo com o Hospital Sírio-Libanês, a doença de Parkinson afeta geralmente pessoas com mais de 60 anos, mas também possa acometer jovens. Segundo o Meganotícias um dos primeiros sintomas são os tremores nas mãos, além de outros sinais específicos. Veja quais são a seguir.

Sintomas

Os sinais variam de acordo com cada paciente e em alguns casos podem passar despercebidos, porém os mais comuns são:

Tremores

Os tremores começam nas extremidades, como dedos e mãos.

Movimentos lentos

Conhecido como bradicinesia, a doença pode retardar os movimentos e deixar as tarefas mais demoradas.

Rigidez muscular

Pode afetar qualquer parte do corpo, causando dor e limitação do movimento.

Desequilíbrio

A postura e o equilíbrio também acabam sendo prejudicados. Com o passar do tempo, o corpo pode começar a se curvar e as quedas se tornarem frequentes.

Perda de movimentos ‘automáticos’

Movimentos no automático, como piscar, sorrir ou até mesmo mover os braços ao caminhar podem se tornar difíceis.

Alteração na fala

A fala pode ser alterada em diversos sentidos, como falar mais baixo ou mais rápido, começar a insultar ou hesitar antes da fala sair. Além disso, pode se tornar mais monótono, ao invés de seguir uma velocidade ‘padrão’ de fala.

Alterações na escrita

Como afeta as extremidades, um do sinais mais perceptíveis da doença é a escrita, deixando o processo difícil ou a caligrafia pequena.

Além dos sintomas visíveis, segundo a Fundação Parkinson dos Estados Unidos, a condição ainda causa depressão, ansiedade, apatia, alucinações, constipação, hipotensão ortostática, distúrbios do sono, perda do olfato e e deficiências cognitivas.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças. Em caso de dúvidas ou sintomas, consulte o médico.

