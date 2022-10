Acelere o metabolismo: Bebidinha caseira de melancia para emagrecer de vez

Está na hora de desacreditar nos mitos que apontam o emagrecimento como um processo penoso. Embora realmente não seja fácil, a rotina pode ser vivenciada com muito sabor e saúde, basta escolher os alimentos corretos.

Receitas caseiras com os ingredientes certos podem te ajudar em seu emagrecimento. Não se esqueça que visitas regulares a profissionais da saúde são importantíssimas! Em cada caso pode haver uma recomendação diferente.

Poder da bebida detox

De acordo com o portal Tua Saúde, sucos detox são feitos à base de frutas e vegetais e possuem propriedades antioxidantes e diuréticas. Eles auxiliam na melhora do funcionamento do intestino e diminui a retenção de líquidos, além de favorecer o emagrecimento.

Eles também contêm ótimas quantidades de fibras, que ajudam no controle da fome, e baixo teor calórico. Ricos em água, vitaminas e minerais, os sucos detox são recomendados para beber entre 250 e 500 mL por dia, junto com uma alimentação saudável, segundo o portal.

Extraído do portal Tua Saúde, abaixo apresentamos uma receita de melancia bem saborosa para te auxiliar no emagrecimento.

Bebidinha caseira de melancia

A melancia é rica em água e a linhaça é rica em fibras. Auxilia a desinchar e controla o apetite. Cada copo de 250 ml desse suco tem aproximadamente 130 calorias.

Ingredientes:

2 fatias de melancia sem caroço;

1 colher de chá de linhaça triturada;

1 colher de chá de gengibre fresco ralado.

Modo de preparo:

Bata no liquidificador todos os ingredientes, coe e beba a seguir, sem adoçar.

Este suco detox pode ser armazenado em um recipiente bem vedado e mantido sob refrigeração por até 6 horas.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

