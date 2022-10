Worlds 2022: LOUD segue na disputa por uma vaga na próxima fase do campeonato

LOUD segue na briga pela segunda colocação do Grupo A MEXICO CITY, MEXICO - OCTOBER 02: LOUD poses onstage after victory against Chiefs Esports Club at the League of Legends World Championship Play-Ins stage on October 2, 2022 in Mexico City, Mexico. (Photo by Colin Young-Wolff/Riot Games) (Colin Young-Wolff/Reprodução / Riot Games)

A etapa de Md1 (melhor de uma partida) na fase de entrada do Worlds 2022 de League of Legends chegou ao final na tarde deste domingo, 02 de outubro. Com os times jogando suas últimas partidas, tivemos os primeiros classificados para a próxima etapa da competição e a definição das equipes que se enfrentarão nas primeiras Md5 (melhor de cinco partidas) da competição.

E depois de derrotar a Fnatic na tarde de ontem, a LOUD, equipe que representa o Brasil na competição, começou com a tarde encarando a possibilidade de se classificar para a próxima etapa da competição no primeiro lugar do grupo.

Para isso, os brasileiros precisavam torcer para um “empate quíntuplo” na competição, por meio do qual seriam classificados em primeiro lugar por terem a vitória mais rápida do grupo.

No entanto, as esperanças acabaram longo no primeiro jogo do dia, quando a Fnatic confirmou seu favoritismo e conquistou sua quarta vitória na competição.

Combinação de resultados

Sem esperanças de conquistar a classificação direta, a LOUD brigou para ficar em segundo lugar e ter um caminho “mais tranquilo” nas Md5. Para isso, vencer a Chiefs, representante da Oceania, era o primeiro passo além de depender de algumas combinações de resultados.

Logo no começo da partida, os brasileiros entraram pra jogo mostrando que vieram com garra para brigar pela vitória. Os momentos iniciais do jogo foram extremamente favoráveis para a LOUD que conquistou importantes objetivos e vantagens ao longo dos primeiros minutos do jogo.

Apesar de dar alguns sustos aos brasileiros com jogadas que não correram como esperado, a LOUD conseguiu a vitória e garantiu a possibilidade de disputar uma das Md5 que acontecerão.

No entanto, a classificação do grupo ficou completamente embolada e três equipes se viram na necessidade de jogar partidas de desempate para definir a colocação final.

Desta forma, os adversários da LOUD nas próximas partidas ainda não foram definidos, sendo que a partida de desempate ainda será jogada na noite deste domingo.