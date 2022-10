Você tem facilidade com desafios visuais e que envolvem ilusão de ótica? Se disse ou quer testar as suas habilidades, separe os próximos minutos, ou melhor, segundos para encontrar 6 animais.

Todas camufladas, as espécies que você deverá localizar só foram achadas no tempo recorde de 5 segundos por cerca de 17% das pessoas que fizeram este desafio, destaca o portal India Times. E você, consegue encontrar os animais?

Sem mais delongas, prepare já o seu cronômetro e então faça o teste do dia.

Só quem tem uma visão afiada consegue achar os 6 animais escondidos em 5 segundos Reprodução - BhaviniOnline.com

Conseguiu achar os 6 animais nos 5 segundos?

Se achou esta tarefa difícil, queremos te dar mais uma chance e com algumas dicas para que tenha mais sorte na segunda tentativa, combinado?

Um dos animais que você deve encontrar geralmente vive em áreas secas e desérticas. E outro deles é bastante conhecido por saltar e amar cenoura. Preparado para tentar mais uma vez? [Segue depois do destaque e da imagem].

E agora, conseguiu?

Se não foi possível encontrá-los ou pelo menos não conseguiu no tempo do desafio, fique tranquilo, pois haverá outras oportunidades de testes. Veja a continuação a lista de animais que estavam camuflados e a imagem com cada um deles:

Camelo;

Veado;

Crocodilo;

Borboleta;

Coelho;

Cobra.

