MODA: 3 tendências de tops para usar nesta primavera

Não importa a estação, os tops têm sido os queridinhos dos looks de muitas mulheres, devido a sua grande versatilidade para alternar com diferentes estilos, cores, estampas e diversas peças. Na primavera não seria diferente, não é mesmo?

Nesta estação em que o sol começa a aparecer mais, gostamos de roupas mais frescas e precisamos de looks para usar de dia e noite. Confira quais as tendências para a estação e que com criatividade te farão arrasar com as melhores combinações.

Tops cut out

Uma das tendências mais marcantes da temporada são os tops cut out, que podem transformar seu look casual em um ideal para sair nas noites quentes de primavera.

Você pode usá-los com saias midi, jeans e cores vibrantes. Uma boa ideia é apostar nessas peças em tons monocromáticos, e, caso dê uma esfriada, sobrepor o look com uma jaquetinha.

Top com babado

Esse é uma pedida para quem quer fugir dos tops e blusinhas lisos e são perfeitos para usar no tanto com um look formal, para ir ao escritório ou a um evento ao ar livre.

Reprodução Pinterest Com cores vivas, os tops com babado são uma das promessas nesta primavera. (Pinterest)

Aposte em cores vivas, que vão dominar a primavera! Você pode optar por usá-los com seu jeans favorito para um visual casual ou com uma saia se precisar parecer formal.

Top corset

Esses não podem faltar no seu guarda-roupa nesta primavera. Tendência que prevalece há várias temporadas e que sempre faz sucesso, misturando uma pegada retrô, sexy e fashionista.

Essas peças quase sempre podem ser encontradas em jeans e uma sugestão é alterná-las com saias rodadas ou jeans skinny para dar um toque mais sexy.

Seja qual for a sua escolha, aposte em peças em que você se sinta bem e não tenha medo de misturar cores e estampas. A primavera tá só começando, bora encher os looks de cor!