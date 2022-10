Inteligência Artificial está aprendendo mais rápido com usuários de redes sociais

Uma simples pergunta no Instagram chamou a atenção dos internautas. Em uma foto que aparecia um crocodilo, um seguidor questionou: “Isso é um pássaro de verdade?”

A pergunta era perfeitamente idiota até mesmo para um criança, e muitos pensaram que tratava-se de alguma brincadeira ou trote, mas na verdade não era uma pessoa que estava fazendo essa pergunta, e sim uma Inteligência Artificial (IA), e não havia nada de idiota na pergunta, muito pelo contrário. A IA estava aprendendo sobre o mundo por conta própria, fazendo perguntas, assim como as crianças fazem quando começam a explorar o mundo e se relacionar com outras crianças.

Tudo começou em uma pesquisa feita na Universidade de Stanford, que pesquisa um novo modelo de aprendizado para a IA diferente do Machine Lerning, basicamente um banco com milhões de dados para que a máquina possa estabelecer padrões. A nova técnica é simples: perguntar.

De acordo com o estudo, a Inteligência Artificial utilizou 236 mil postagens nas redes sociais e fez perguntas, criadas por ela mesma, para entender o que estava sendo dito e mostrado nas postagens. Assim como perguntou se o crocodilo era um pássaro, perguntou sobre o prédio em uma foto ou que forma tinha uma pia, em outra postagem.

Basicamente, segundo os pesquisadores, a IA começou a se apresentar como uma criança curiosa nas redes sociais.

Esse método, de acordo com os pesquisadores, se chama ‘aprendizado ativo’ e através dele a Inteligência Artificial buscou identificar as coisa que não conhece buscando as informações nas redes sociais.

O resultado da pesquisa mostrou que após 8 meses no Instagram, a IA foi 112% mais rápida para identificar novas imagens e também melhorou as habilidades de comunicação com seres humanos.

