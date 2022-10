Estes são os efeitos que o diabetes pode ter na sua vida sexual

A diabetes afeta diretamente a rotina das pessoas que são diagnosticadas com a condição. Os efeitos desta doença crônica vão além do simples fato da alteração do açúcar na corrente sanguínea, já que ela pode acarretar outros problemas, como infecção ou até mesmo problemas de visão. Além disso, a diabetes também pode alterar o desempenho sexual dos pacientes.

Segundo o site Meganotícias, tanto os homens quanto as mulheres diagnosticados podem ver a sua libido, ou desejo sexual, diminuindo, principalmente se os níveis de açúcar não estiverem regulados.

Homens

Ainda de acordo com a publicação, é possível identificar que os níveis de testosterona dos homens ficam mais baixos em diabéticos, o que também pode explicar a redução do desejo sexual.

Outra preocupação levantada pela American Diabetes Association é a disfunção erétil. Como a diabetes afeta o sangue, para manter a ereção é preciso que veias, nervos e músculos do pênis estejam saudáveis, e a doença interfere no fluxo sanguíneo.

LEIA TAMBÉM: Doença inflamatória pélvica: saiba mais sobre a doença e veja os sinais de alerta

Um outra condição rara ligada à diabetes é a ejaculação retrógrada, onde o sêmen da ejaculação ao invés de sair volta pela uretra e retorna à bexiga.

Mulheres

Nas mulheres, a consequência mais comum da diabetes é o ressecamento vaginal, segundo o Healthline, que também está associado às alterações hormonais relacionadas à menopausa.

Em mulheres que não tem o açúcar do sangue regulado também é mais comum o aparecimento de infecções vaginais, que podem causar inflamação no órgão.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar nenhuma doença. Caso você tenha dúvidas ou apresente sintomas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Ansiedade: 4 dicas de meditação que podem ajudar a controlá-la

⋅ Ultraprocessados pode prejudicar memória de pessoas idosas

⋅ Dor no pescoço: Saiba quatro formas simples de aliviá-la