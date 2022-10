Por padrão, o aplicativo de mensagens WhatsApp define suas configurações de privacidade para permitir que:

Todos os usuários do WhatsApp vejam suas informações de visto por último e online, foto do perfil, recado e confirmações de leitura.

Seus contatos vejam suas atualizações de status.

Qualquer usuário adicione você a grupos.

No entanto, é possível fazer algumas alterações, como detalhado pelo blog do app.

Dicas para deixar seu app WhatsApp ‘mais restrito’ e protegido contra fofoqueiros

Configurações de privacidade

Confira como mudar as configurações de privacidade:

Android: abra o WhatsApp e toque em Mais opções> Configurações > Conta > Privacidade.

iPhone: abra o WhatsApp e toque em Configurações > Conta > Privacidade.

KaiOS: pressione Opções > Configurações > Conta > Privacidade.

Computador: clique em Mais opções> Configurações > Privacidade.

Caso você não compartilhe suas informações de visto por último e online, não será possível ver as informações das outras pessoas.

Android e iOS

Você pode definir quem poderá:

Ver suas informações de visto por último e online.

Ver sua foto do perfil.

Ver seu recado.

Ver suas atualizações de status.

Ver suas confirmações de leitura.

Adicionar você a grupos.

Caso você desative as confirmações de leitura, não será possível ver as confirmações de leitura das outras pessoas. As confirmações de leitura sempre são exibidas nas conversas em grupo.

Ainda de acordo com as informações, se um contato desativar as confirmações de leitura, também não será possível saber se essa pessoa viu suas atualizações de status.