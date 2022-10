Cinco famosos que se identificam como demissexuais

Você conhece alguém que se identifica como demissexual? Apesar de pouco conhecido, o termo ganhou visibilidade nos últimos dias, em uma série de discussões na internet.

Por ser uma definição recente - não tem nem 20 anos de existência - pouca gente reconhece a palavra. Mesmo assim, é possível que muita gente se identifique com ela.

Não tem nada a ver com a cantora Demi Lovato: a demissexualidade é uma orientação sexual assim como heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual, entre outras.

Em poucas palavras, se identificar como demissexual significa que você precisa construir um laço afetivo antes de surgir uma atração sexual por outra pessoa.

A demissexualidade está ligada ao que se denomina como “área cinza” da assexualidade, onde a pessoa não sente atração sexual de maneira geral, mas pode desenvolver após um interesse romântico.

Mesmo assim, tem quem defenda que é possível se identificar como demi e heterossexual, por exemplo. Isso significaria que você se sente atraído sexualmente por pessoas do sexo oposto, mas somente após um laço afetivo prévio.

Segundo o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, entre os brasileiros, cerca de 8% das mulheres e 2,5% dos homens não se interessam em ter relações sexuais.

Achou difícil de entender? Conheça cinco famosos que se declaram demissexuais.

Giovanna Ewbank

A discussão recente em torno do termo ganhou visibilidade justamente após a atriz e apresentadora declarar, em um podcast conduzido por ela mesma, que se identificava como uma pessoa demissexual - entenda aqui. Giovanna é casada com o também ator Bruno Gagliasso há 12 anos, mas teve poucos relacionamentos anteriores ao marido.

Victor Hugo Teixeira

O psicólogo confirmou, ainda dentro do “Big Brother Brasil” de 2020, que se identificava como um homem demi e assexual. Isso explica, por exemplo, seu envolvimento unicamente afetivo com os brothers Guilherme Napolitano e Gabi Martins. Na época, ele também afirmou que nunca teve relações sexuais e que se orgulhava de ser virgem.

Lady Chokey

A gamer e influenciadora digital se declarou demissexual em 2020. “Minha atração sexual por outra pessoa está diretamente ligada ao envolvimento emocional com ela, então não dá pra ‘pegar’ sem me envolver”, disse ao site de fofocas O Fuxico. Além da sexualidade, Lady Chokey também se identifica como uma mulher trans.

Michaela Kennedy-Cuomo

Em julho de 2021, a filha do governador do estado de Nova York, nos Estados Unidos, também deu uma declaração sobre sua sexualidade. “Quando eu estava na escola primária, temia ser lésbica. Recentemente, aprendi mais sobre demissexualidade e acredito que essa identidade ressoa mais comigo”, disse em uma live em sua conta no Instagram.

Alex Kazemi

O escritor canadense deu uma entrevista em março de 2020, dizendo que se identifica como um homem demissexual. “A ideia de demissexualidade é apenas fazer sexo com pessoas pelas quais você sente emoções, amor ou energia. É muito sobre as almas se conectando”, declarou ao King Kong Garçon.

Alex Kazemi (Foto: Wikimedia Commons)

Leia também: Mulher que estava prestes a dar à luz viraliza ao pedir para não ser multada