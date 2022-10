Avião totalmente elétrico realiza seu primeiro voo com passageiros Imagem: reprodução The Mirror

O primeiro avião totalmente elétrico com passageiros realizou o seu primeiro voo de oito minutos. A aeronave, com zero emissão de gás, saiu do Aeroporto Internacional Grant County, em Washington, na manhã da última terça-feira, 27 de setembro.

Segundo o The Mirror, a empresa responsável pelo avião é a Eviation Aircraft. Eles disseram que o avião possuía nove passageiros e chegou a altura de 3.500 pés, cerca de 1.066,8 metros do chão.

“Isso é história. Não vimos a tecnologia de propulsão mudar na aeronave desde que passamos do motor a pistão para o motor a turbina. Na década de 1950 foi a última vez que você viu uma tecnologia totalmente nova como essa se unir, disse Gregory Davis, presidente e CEO da empresa, à CNN.

A aeronave funciona como um carro elétrico um celular. Um carregamento de 30 minutos fornece um voo de uma ou duas horas. A empresa pretende, eventualmente, viajar até 250 milhas náuticas (4.630 quilômetros), baseados na tecnologia da bateria atual.

Segundo a empresa, ‘Alice’ tem uma velocidade máxima de 250 nós, ou 287 milhas por hora. Em comparação com um Boeing 737, o modelo tem uma velocidade máxima de cruzeiro de 588 por hora.

Criada em 2015, a Eviation Aircraft vem aprimorando o avião chamado de Alice desde então. O CEO Gregory Davis, acredita que as informações coletadas do voo de oito minutos serão fundamentais para que eles melhorem a aeronave, e avancem com novas tecnologias. A ideia da empresa é que a aeronave esteja pronta até 2027.

“Na verdade, geramos terabytes de dados com os sistemas de aquisição de dados que tínhamos na aeronave, então vamos levar algumas semanas para analisá-lo para ver como a aeronave se comporta em relação ao nosso modelos e nossa análise. A partir daí, entenderemos o que precisamos fazer a seguir.”

Alice possui três prototipos diferentes, que pode levar até 9 passageiros, junto com 2 pilotos e 385,554 quilos de carga.

